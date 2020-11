Atiende SSO a padres y madres de niñas y niños con cáncer

-La administración estatal hará un esfuerzo económico para realizar una compra emergente de medicamentos, que permitan el tratamiento de 140 niñas y niños durante los meses de noviembre y diciembre

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de noviembre de 2020.- La atención de la infancia es una prioridad para el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, por ello los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dieron atención puntual a la demanda de padres y madres de niñas y niños con cáncer, que son atendidos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, quien informó que la administración estatal hará un esfuerzo económico para hacer una compra emergente de medicamentos necesarios para el tratamiento, durante los meses de noviembre y diciembre, de los 140 niños y niñas que son atendidos en el servicio de Hemato – Oncología de este nosocomio.

Destacó que gracias al trabajo coordinado y permanente que se mantiene con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), este día personal del hospital se encuentra en la Ciudad de México para recibir un lote de medicamentos destinados a la atención de este padecimiento.

También, agregó que a través de las constantes mesas de trabajo que ha sostenido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y el equipo de los SSO con el Insabi, que encabeza Juan Antonio Ferrer, se ha dado seguimiento a las necesidades de la unidad médica y se han enviado ya los requerimientos para el próximo año.

Finalmente, recalcó que en la entidad el Gobierno del Estado mantiene puertas abiertas para atender a todos los sectores de la sociedad, y en materia de Salud se redoblarán los trabajos para garantizar que los servicios médicos lleguen a todas y todos los oaxaqueños, y poder construir así un Oaxaca más justo.

