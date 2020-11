Aprueba Cabildo Proyecto de Ley de Ingresos por más de 676 millones de pesos para el 2021

-Se presentará ante el Congreso del Estado de Oaxaca para su revisión y aprobación

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes el Cabildo tuxtepecano aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2021 estimado en 676 millones 406 mil 225 pesos con 90 centavos, así como su presentación para su presentación, aprobación y decreto de Ley por el Congreso del Estado de Oaxaca.

Durante la Sesión Extraordinaria 32/2020, el alcalde Noé Ramírez Chávez agradeció la participación de los concejales en las mesas de trabajo que se dieron posterior a su presentación y en la que se acordó turnarla a la Comisión de Hacienda, misma que a la vez invitó al cuerpo edilicio para analizar el Anteproyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, en las cuales se hicieron observaciones y aportaciones que fueron consideradas para emitir el proyecto con responsabilidad atendiendo a los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Mencionó que considerando la situación que se vive en estos tiempos por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid-2 que ha golpeado la economía mundial, nacional y la municipal, este Proyecto de Ley de Ingresos se hizo con mucha responsabilidad pues sabemos de la afectación que esto ha traído a la economía de las familias tuxtepecanas.

“Somos un gobierno responsable, solidario con lo que vivimos en Tuxtepec, atendiendo a todo esto, es que se presentó el Proyecto de Ley de Ingresos que hoy aprobamos por unanimidad y que se presentará ante el Congreso del Estado en tiempo y forma, tal y como lo establece la Ley Orgánica Municipal en su Artículo 43 Fracción XXI”.

Cabe señalar que la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tuxtepec, Lucía Montes, dio a conocer el Acuerdo quien mencionó que una vez analizado el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2021, se observa que el mismo cumple con principios establecidos en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es procedente someterlo a la consideración del Honorable Cabildo del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para su aprobación, lo anterior con fundamento en los artículos 115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 43 fracción XXI, 47 fracción XVI, 56 último párrafo, 68 fracción VIII , 71 Fracción VI y 73 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca.

Así también la presentación de esta iniciativa de decreto ante el H. Congreso del Estado de Oaxaca, para su revisión y en su caso aprobación y que se eleve a categoría de ley, el Proyecto referido de acuerdo a lo establecido en el artículo 123 de la he Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca.

