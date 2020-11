Suspenden sorteo del Servicio Militar Nacional 2020, en Loma Bonita

-Entrega de Cartillas y Hoja de Liberación todos los sábados y domingos de diciembre y enero de 8 a.m. a 1 p.m.

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca.- Debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de la 28/a Zona Militar y el 6/o. Regimiento de Caballería Motorizado, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento informa que el Sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) de la clase 2002 y remisos en el municipio de Loma Bonita queda suspendido, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.

La fase de “Liberación”, para el personal que cumplió su servicio el presente año, se realizará en los meses de diciembre 2020 y enero 2021, los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el módulo ubicado en la planta baja del palacio municipal de la ciudad piñera.

Como apoyo adicional para el personal del SMN que no pueda acudir los fines de semana, podrá recoger su cartilla y hoja de liberación de lunes a viernes en las instalaciones del 6/o Regimiento, en horario de oficina.

El personal que tramitó este año su cartilla deberá entregarla en el puesto de recepción durante los meses de diciembre 2020 y enero 2021 en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la planta baja del palacio municipal con la siguiente documentación:

• Copia del acta de nacimiento

• Copia de la CURP

• Copia de una identificación oficial con fotografía

• Copia del comprobante de domicilio actual

Estas acciones se toman para evitar aglomeraciones, exhortando acudir con cubrebocas y tomando las medidas higiénicas necesarias, para salvaguardar la salud de todos.

