“Músicos Unidos por una Causa” llevarán a cabo concierto en Tuxtepec

Aby Quintana

Tuxtepec, Oax.- Será este próximo 20 de noviembre que cantantes y grupos musicales del municipio de Tuxtepec y la Región de la Cuenca del Papaloapan, se unan para llevar a cabo un concierto, “Músicos Unidos Por Una Causa” en el parque la Piragua de esta ciudad a partir de las 10 de la mañana.

Concierto que tiene como fin recolectar medicamentos no caducados y así también concientizar a las personas a donar sangre, ya que por el problema que se está atravesando a causa del COVID-19, muchas personas no cuentan con el recurso para comprar algún medicamento y por medio de esta recolección se les podrá estar proporcionando.

Artistas como: Sandy Mariscal, Alex “El Tigre”, Lorenzo Ojeda y “Grupo la Formula”, Rafa Córdoba, Beto y “Su Majestad”, Erick “El Supremo de Los Teclados”, Grupo “Estrella” y Grupo Candente Paco Lady, son los que estarán alternando en este evento con causa.

Cabe mencionar, que este concierto se estará realizando virtualmente y no como un baile popular ya que lo único que se espera es que acudan las personas a dejar los medicamentos y que este concierto lo disfruten a través de las redes sociales donde se estará transmitiendo en vivo.

