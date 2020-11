Louis Vuitton presentó su segunda colaboración con artesanos oaxaqueños

-La colección de baúles “PowerAnimals” cuentan con pinturas de animales del calendario zapoteca

David Higareda

Nuevamente la marca de ropa francesa Louis Vuitton realizó una colaboración con artesanos oaxaqueños, originarios de San Martín Tilcajete, para presentar su colección de baúles “PowerAnimals”.

Fue en el mes de febrero cuando se realizó la primera colaboración y la cuál fue todo un éxito y de esta manera nuevamente la marca francesa toma en cuenta a México y especialmente a Oaxaca para plasmar en sus baúles parte de su cultura.

“PowerAnimals” muestra la unión de Francia y México, en donde cada baúl tiene la esencia de los 2 países. Por parte de México, las pinturas de animales del calendario zapoteca, entre las que destacan: camaleón, coyote, tortuga, iguana, serpiente, armadillo, venado, conejo, rana, perro, chango, búho, tlacuache, jaguar, águila, zenzontle, mariposa, caracol, pez y colibrí.

Las pinturas de los artesanos oaxaqueños sobre los baúles franceses, están a cargo del Taller Casa Don Juan, dirigido por el Maestro Waldo Hernández y todo su equipo que realizan cada diseño de manera personalizada, destacando los cientos de colores tradicionales.

Cabe destacar que el proyecto se creó y está avalado en el marco de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Salvaguardia de los conocimientos, identidad y cultura de las comunidades indígenas. De esta manera Louis Vuitton únicamente hace el cobro del baúl, y el cliente hace el pago por la obra de arte directamente a “Taller Casa Don Juan”.

Próximamente los artesanos oaxaqueños de San Martín Tilcajete, también van a colaborar con algunos lienzos en la nueva tienda Louis Vuitton Palacio de Hierro Santa Fe.

