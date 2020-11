Llama policía de Tuxtepec tomar precauciones, para evitar ser víctimas de delitos

-Así mismo, pidió denunciar a los agresores para que no se vuelvan a cometer estos delitos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el Buen Fin muchos ciudadanos optan por realizar sus compras para aprovechar los descuentos de los diversos comercios, ante esto el Director de la Policía Municipal Abimael Velasco Velasco, pidió a los ciudadanos no dejarse engañar con los diversos métodos que utiliza para cometer robos y recomendó tomar en cuenta varias medidas de seguridad, para evitar ser víctimas de algún delito.



Dijo que de preferencia, al momento de realizar sus compras es mejor hacer los pagos de manera electrónica, para evitar llevar mucho dinero consigo, y en caso de sea necesario hacer compras en efectivo pidió no llevar grandes cantidades, y hacerse acompañar por alguien, además de no retirar grandes cantidades de dinero en un solo movimiento.



Y debido a que en estos últimos dos meses del año son famosos los pacazos, aseguró que han detenido a algunos responsables, sin embargo como los ciudadanos únicamente quieren recuperar sus pertenencias, y no denuncian, por lo que los responsables salen libres y vuelven a cometer este tipo de delitos.



Reiteró en no dejarse llevar por estas estrategias que utilizan las personas para engañar y robarles sus pertenencias, por lo que recomendó llamar a la policía municipal en caso de que alguien los esté hostigando.



Así mismo, señaló que últimamente han recibido muchos llamados de riñas, o escándalos en la vía pública, lo que ha provocado que en ocasiones no se logren cubrir otros delitos que se estén cometiendo, “no podemos prevenir donde se van a llevar a cabo”.

