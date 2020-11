Justifica Dante Montaño enfrentamiento entre policías y vecinos; fue por denuncia anónima afirma

–En cuanto a la supuesta inhabilitación para contender en el 2021, dijo que va a inscribirse en cuanto lleguen los tiempos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero, justificó el enfrentamiento entre la policía municipal y vecinos de la colonia Víctor Bravo Ahuja, diciendo que envió a los elementos luego de recibir una denuncia ciudadana en contra de un grupo de personas que pretendía colocar un tope en una de las calles de dicha colonia.



Mencionó que se le notificó al Presidente de una asociación civil que al parecer está detrás de esta iniciativa, para que presentaran su solicitud para la instalación de topes en esta colonia del municipio de Santa Lucía del Camino, incluso dijo que no tiene elementos como para señalar esta acción como un acto anticipado de precampaña.



Incluso el edil dijo que el gobierno municipal puede hacer propuesta sobre la colocación de topes en las vialidades, esta situación mencionó que se le explicó a los colonos, sin embargo no quisieron entender que para instalar un tope se necesitaba de un permiso.



Cabe mencionar que por la tarde de este miércoles se reportó en redes sociales un enfrentamiento entre elementos de la policía municipal y habitantes de la colonia Víctor Bravo Ahuja, porque vecinos de la calle Norte 3 de la Colonia Víctor Bravo Ahuja, pretendían colocar un tope con boyas.



En otros temas empezó a circular información con relación a que Dante Montaño Montero es uno de los ediles que estarían inhabilitados para contender en las elecciones del 2021, en ese sentido el Presidente Municipal dijo que existe una sentencia la cual no le impide o restringe el que pueda participar en la elección, por ello en su momento realizará su proceso de inscripción.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario