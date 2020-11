Hace patente Alejandro Murat compromiso con el desarrollo de la costa oaxaqueña

-El Gobernador de Oaxaca supervisó los trabajos de mejoramiento integral que se realizan en la Avenida Oaxaca de Puerto Escondido en la que se emplearán 61 millones de pesos

San Pedro Mixtepec, Oax. 12 de noviembre de 2020. – El gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo patente un compromiso más de su gobierno con el desarrollo de la región costera, al anunciar el inicio de la segunda etapa de construcción de la Avenida Oaxaca en la agencia de Puerto Escondido, que contribuirá al mejoramiento de la imagen urbana de este importante destino turístico.

En esta gira de trabajo, el Mandatario Oaxaqueño supervisó los avances de la primera etapa del mejoramiento integral de la Avenida Oaxaca que se lleva a cabo de la Carretera Federal Costera número 200, a la carretera estatal número 131 Oaxaca-Puerto Escondido del Km 0+000 Al 1+930, para la que se destinan 26 millones de pesos.

Señaló también que en la segunda etapa de esta obra se destinarán más de 35 millones de pesos, y que la misma contribuye al desarrollo de esta zona comercial, que también se beneficiará con la construcción de la autopista que conectará a la región con la ciudad capital, y que se prevé concluir en 2022.

Asimismo, junto al presidente municipal de esta localidad, Freddy Gil Pineda Gopar, el gobernador también anunció la inversión de 40 millones de pesos para el mejoramiento del sistema de drenaje en la localidad. “Empezaremos en la colonia Aeropuerto y áreas circunvecinas y principalmente en las zonas cercanas a las playas como la de Carrizalillo”, dijo.

En este marco, Murat Hinojosa expresó que siguiendo en la ruta para fortalecer el desarrollo de este destino turístico, ya se cuenta con un proyecto para construir un Centro de Convenciones de altura mundial que permita captar al turismo de negocios; así también –dijo- arrancará la construcción del Aeropuerto.

Los trabajos en la Avenida Oaxaca incluyen pavimentación con concreto hidraúlico, banquetas y guarniciones, instalación de agua potable, de drenaje sanitario y de agua pluvial; también instalación eléctrica y telefonía subterránea, alumbrado público, ciclovía, jardinería, mobiliario urbano y señalización.

Con entrega del vehículo recolector de residuos, Gobierno de Oaxaca refrenda refrendó compromiso con el medio ambiente

El gobernador Alejandro Murat también entregó a esta agencia, un vehículo recolector con capacidad de 21 yardas cubicas, para recolectar aproximadamente 7.5 toneladas de residuos por viaje.

Al hacer esta entrega, que requirió dos millones 350 mil pesos, el Mandatario Oaxaqueño reconoció a las y los trabajadores del sector de limpieza. “Esto es para que tengan un mejor instrumento de trabajo”, dijo.

Con esta acción, el Gobierno del Estado a través de la Semaedeso, contribuye al manejo adecuado de los residuos sólidos, disminuyendo en el impacto negativo generado por la contaminación y evitando la proliferación de tiraderos clandestinos, para así cuidar y mantener limpias las playas de esta importante zona turística del estado.

Cabe destacar que en el presente año se realizó la adquisición de cinco vehículos recolectores de residuos con capacidad de 21 yardas cúbicas, con una inversión de más de 10 millones 748 mil pesos; y uno de estos vehículos fue adquirido a través de la conmutación de una multa por un millón 813 mil 577 pesos.

Para fortalecer a los municipios que cuenten con acciones de manejo integral de residuos en el Estado, de enero a septiembre se han entregado cinco camiones recolectores a los municipios de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santa María Colotepec, Villa de Zaachila, San Pedro Ixtlahuaca y Puerto Escondido, lo que representa un incremento de 37.5 toneladas de residuos recolectados diariamente con respecto al año anterior, beneficiando a un total de 199 mil 383 habitantes.

