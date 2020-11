Ensayo clínico de vacuna COVID-19, no depende de los SSO

-A través de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, se cuenta con un operativo para verificar que se cumpla con los protocolos y lineamientos autorizados por la Cofepris.

Comunicado

Oaxaca de Juárez. Oax. 12 de noviembre de 2020.- El fin de semana pasado inició la fase III del ensayo clínico de la farmacéutica China CanSino Biotech, cuyo procedimiento ayudará a comprobar la eficacia, seguridad e inmunogenecidad de dicha vacuna.

Al respecto, el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el protocolo clínico y la inclusión de nueve centros públicos y privados, distribuidos en el mismo número de estados del país. En la entidad oaxaqueña, la Red OSMO de Investigación Clínica es la encargada de realizar el ensayo de la vacuna contra el COVID-19.

Indicó que los Servicios de Salud de Oaxaca no reclutan a los voluntarios para la prueba y el personal médico de la dependencia no está aplicando ningún inmunológico contra la nueva cepa de coronavirus, sin embargo, la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario puso en marcha un operativo de supervisión a la empresa, para verificar que se cumpla con los protocolos y lineamientos autorizados por la Cofepris, así como las acciones de sanidad para evitar riesgos en las personas que participan.

Cabe hacer mención que el protocolo autorizado por Cofepris incluye dos cortes en los primeros 14 y 28 días, después se evaluará el nivel de inmunidad de los pacientes cada cuatro meses. Los resultados obtenidos en Oaxaca y México se sumarán a los del resto de los países para tener un diagnóstico unificado sobre la efectividad y seguridad de la vacuna.

Finalmente, detalló que la coordinación y ejecución de dichas prácticas son responsabilidad de la empresa privada de investigación clínica, sin embargo los Servicios de Salud de Oaxaca estarán al pendiente de las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal en la certificación de la vacuna, para que está cuente con los más altos estándares de calidad y seguridad, y será hasta entonces que podrá ser garantizada a la población en general.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario