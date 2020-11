En próximos días, iniciará construcción del Banco Bienestar en Loma Bonita

-El terreno ya está acondicionado para que personal del ejército arribe a hacer lo propio



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tas controversia por el terreno del banco Bienestar en el municipio de Loma Bonita, será en próximos días que inicien con la construcción de este inmueble, y así se vean beneficiados todos aquellos que cobran apoyos federales.



El Presidente de este municipio Raymundo Rivera explicó que anteriormente tuvieron problemas con este predio, ya que algunos perredistas señalaban que les correspondía, sin embargo tras investigar y buscar documentos, constataron que le pertenecía al ayuntamiento, por lo que decidieron donarlo para la construcción de este banco.



Por lo tanto en sesión de cabildo, autorizaron la donación de este predio e inmediatamente se dieron a l atarea de aplanarlo, y así en próximos días inicien con los trabajos por parte del ejército mexicano.



El Edil reiteró que el predio se ubica muy cerca del primer cuadro de la ciudad, y que a la par de la construcción de este banco, también en días pasados dieron el banderazo de la pavimentación de la calle donde se ubica, lo que mejorará las condiciones para que este banco se realice en este punto.



Este banco de Loma Bonita iniciará en unos días, pero a la par se están realizando otros más como el de Acatlán, Cosolapa, Chiltepec, Ojitlán y en próximos días iniciarán el de Tuxtepec y Valle Nacional.

