El Tecladista del Pueblo Mario Tort, lanza cuarto material discográfico “La Noche”

-Este material discográfico se encuentra ya en las plataformas como Spotify, Amazon Music, Youtube, Instagram y Facebook donde los podrán disfrutar

Aby Quintana

Hace unos días a través de su página oficial El Tecladista del Pueblo Mario Tort, lanzó su cuarto material discográfico que lleva por nombre “La Noche”, tema musical de su autoría que ya se encuentra en las diversas plataformas digitales.

“La Noche” es un tema musical que está inspirada en la vida cotidiana de las personas y que además es una cumbia con mucho ritmo para que las personas lo disfruten bailando y olviden un poco el problema que está atravesando el país con la pandemia.

Cabe mencionar, que dentro de este material discográfico también se encuentra el tema “Todo lo que Tengo es Tuyo” autoría de Camilo Echeverry Correa y que pueden disfrutar y descargar en Spotify, Amazon Music, Youtube, Instagram y Facebook.

Cabe mencionar que fue este pasado fin de semana que Mario Tort, acudió a la ciudad de Veracruz donde estuvo grabando el videoclip de estos temas musicales, grabación que se llevó a cabo a la orilla del mar y que fue producido por “La Tropical Veracruz”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario