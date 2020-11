Dos años de resultados legislativos en Oaxaca: Pável Meléndez

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de noviembre de 2020.- La transformación legislativa del Estado de Oaxaca se consolida con acciones que atiendan las necesidades del pueblo, para contribuir en el ordenamiento social, político y económico dijo el diputado, Pável Meléndez Cruz, al participar en el Segundo Informe de Resultados Legislativos del Grupo Parlamentario de Morena.

El parlamentario precisó que pese a la pandemia generada por la COVID-19, presentó ante el Congreso del Estado un total de 71 acciones legislativas; 28 como integrante de la bancada de Morena y 43 de forma individual.

“El cambio sigue en marcha, a dos años del triunfo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cada vez se distingue con mayor claridad el camino hacia una nueva era donde lo más importante es el pueblo”, señaló.

Precisó que ha respondido a la encomienda de servir a sus representados en el distrito XVIII con sede en Santo Domingo Tehuantepec. Además, de alinearse a una agenda de trabajo basada en la prioridad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que es la refundación del Estado Mexicano y la IV Transformación de la República bajo el sello Juarista de la “Austeridad Republicana”.

Puntualizó que, como presidente de la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales, ha realizado acciones en favor de la población migrante, tanto de los y las oaxaqueñas que residen en los Estados Unidos de América como los migrantes de países centroamericanos que transitan en el Estado de Oaxaca.

