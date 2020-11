Diputados exigen castigo a policías que agredieron a mujeres en Oaxaca

-El legislador César Morales Niño dijo que así hubiera actuado el ayuntamiento capitalino por la aglomeración de personas durante día de muertos



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local por el Partido del Trabajo César Morales Niño lamentó la agresión que hizo la policía municipal de Oaxaca de Juárez en contra de mujeres que instalaron un tianguis de trueque el fin de semana pasado, por ello exige que se castigue a quienes participaron en estos actos de represión.



Además dijo que de esta misma manera hubiera actuado el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, cuando se registraron aglomeraciones en las calles del centro histórico de la capital durante los días de muertos, incluso comentó que el edil capitalino está más enfocado en sus “calenturas electoreras”, que en atender la pandemia.



Morales Niño hizo un llamado al edil de la capital para que asuma su responsabilidad para atender la crisis sanitaria, pues en la ciudad de Oaxaca se están registrando un número considerable de contagios de Covid, además de que se han relajado las medidas de prevención en los espacios públicos.



Cabe recordar que el pasado sábado siete de noviembre un grupo de mujeres instaló un tianguis de trueque en las inmediaciones de la casa de la cultura de Oaxaca, ahí llegaron elementos de la policía municipal e inspectores para desalojarlas, situación que provocó la molestia de colectivos feministas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario