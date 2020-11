Cae presunto violador de una pequeña de un año en el Istmo

-Tras casi dos años de investigación, se logró la detención de un sujeto como presunto responsable de la violación de una menor.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante este miércoles la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó la detención de un sujeto identificado como Guillermo F. de 27 años de edad, señalado como presunto responsable por el delito de violación en contra de una niña de un año de edad, los hechos sucedieron en el mes de abril del año 2018, en Huajuapan de León.

De acuerdo al comunicado que emitieron las autoridades, indicaron que el probable responsable fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de investigación, en la región del Istmo de Tehuantepec y fue trasladado y puesto a disposición de manera inmediata ante la autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión asentada en su contra.

Ante la denuncia presentada por familiares de la víctima, de acuerdo con la causa penal 211/2018 el 29 de abril del 2018 entre las 21:00 y 23:00 hrs, el imputado agredió sexualmente a la pequeña al interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de Santiago Chilixtlahuaca en la región de la Mixteca.

Finalmente tras validar los datos de pruebas proporcionados por la Fiscalía y mediante los resultados de la investigación, fue presentado ante el juez el probable agresor sexual Guillermo F., de 27 años, quien fue vinculado a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, otorgando tres meses para el cierre de investigación complementaria y dictar la sentencia.

