Anuncia ISSSTE campaña de salud ECOS para el Bienestar, en Valle Nacional

-La idea es impulsar el nuevo modelo de salud preventivo buscando estrechar lazos entre médicos y pacientes.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció la realización de la campaña ECOS para el Bienestar en Valle Nacional, buscando impulsar el modelo de salud preventivo a través del fortalecimiento entre el personal médico, los derechohabientes y los no derechohabientes, un proyecto coordinado entre el sector salud y el Gobierno Municipal que preside Rey Magaña así lo dio a conocer Víctor Mario Martínez Bravo Director del ISSSTE en Tuxtepec.

Dijo que la campaña consta de llevar los servicios de salud a todos las comunidades aun sin ser parte de este instituto, ya que indico que la idea es detectar toda clase de enfermedades ya sean crónicas o de alto riesgo, por lo que dijo que es un proyecto que se da a nivel Nacional para beneficio de todos y sobre todo, para la ciudadanía de este municipio.

Así mismo explicó que en la región de la cuenca de cada 10 personas, 6 de 40 años en adelante cuentan con algunas de las enfermedades mencionadas, lo que lo hace un alto porcentaje en esta zona y detalló que esta situación se deriva del estilo de vida que llevan cada una de ellas, por lo que aseveró que es necesario hacerse los estudios, para detectar si son o no portadores de algunas de estas enfermedades que ponen en riesgo sus vidas.



Por último el Director del ISSSTE lanzó una invitación abierta al público en general para que asistan este viernes 13 de Noviembre a la explanada municipal de Valle a realizarse estudios y detectar algún mal que pueda salvar su vida, la cita será en la explanada central por lo que aseguró que se requiere de todas las medidas sanitarias para protegerse entre todos, por lo que esperan que todos arriban con las medidas de prevención ara evitar algún contagio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario