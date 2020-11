Antorcha campesina, se manifiesta en Tuxtepec; por recorte en presupuesto federal

– La manifestación fue pacífica, ya que no afectaron el tráfico vehicular

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves, integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron en la glorieta Flor de Piña, como parte de una jornada de lucha que están realizando a nivel estatal, siendo la demanda principal, su inconformidad por el recorte en el dictamen del presupuesto de egresos de la federación.

El representante del Movimiento Antorchista en Tuxtepec Yahir Pacheco Hernández, señaló que no están de acuerdo con los recortes que propone el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya que esto afectará los diversos apoyos federales, principalmente enfocados en las comunidades.

Aseguró que hay una mala actitud de parte del Presidente, ya que está afectando con este recorte, además de que los Diputados Federales, hacen lo que dice el primer mandatario, sin ver las consecuencias que estos traerá.

La manifestación se realizó en la glorieta Flor de Piña, sin bloquear para no afectar a terceras personas, pero además se ha realizado en otros puntos del estado.

Sin embargo a pesar de su inconformidad la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la federación 2021, que contempla un gasto de 6 billones 296 mil 736 pesos, lo que significa una reducción del 0.3% con respecto a lo que se aprobó para este 2020.

