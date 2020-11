Trasciende: Dante Montaño entre los ediles inhabilitados para contender en 2021

-Son cinco los presidentes municipales los que están inhabilitados, esto de acuerdo a circulación en medios



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles empezó a circular información en algunos medios que el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero y otros cuatro ediles más, están inhabilitados para buscar un cargo de elección popular en los comicios del próximo año.



Además de Montaño Montero, figuran en la lista Santiago González, presidente municipal de Santa Catalina Quierí, Filomeno Claudio Coca López de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Julio César Rodríguez López del municipio de Santiago Suchilquitongo y la presidenta de Reforma de Pineda, Araceli García Hernández.



Estos funcionarios fueron sancionados en su momento por cometer o incurrir en violencia política de género, esto se encuentra en los lineamientos considerados en la reciente reforma a la Ley Electoral en abril en el Instituto Nacional Electoral (INE), en el mes de mayo se hizo la adecuación, el cual aplicará en el actual proceso electoral.



Con estos lineamientos las instituciones electorales tendrán más herramientos para sancionar este tipo de conductas y así reducir el número de casos de violencia política en materia de género, por lo que una vez que inicie el proceso local en el mes de diciembre, el órgano electoral podrá realizar los trabajos de supervisión para que los candidatos cumplan con los requisitos que establece la ley electoral.

