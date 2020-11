Trabajadores de vectores Oaxaca, exigen destitución de David Concha, Director de Administración

-Señalan que tiene cuatro órdenes de aprehensión y aún así el Secretario de Salud lo protege

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del área de vectores de los Servicios de Salud de Oaxaca, se manifestaron en las oficinas de la dependencia en la colonia reforma, para exigir la destitución del Director de Administración David Concha Suárez, quien señalan tiene cuatro órdenes de aprehensión.

También piden la destitución de Jorge Concha Suárez, así como el pago del bono Covid a los trabajadores que fueron excluidos, el pago a terceros institucionales, incluso mencionaron que en caso de que no haya respuesta a sus demandas, extenderán su movilizacion a las seis jurisdicciones sanitarias.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Sección73 Jorge Alfredo Díaz López, acusó de nepotismo y de represión, al quitar los vehículos al personal que se trasladaría a la ciudad de Oaxaca para estar en la manifestación.

El Secretario General de la Sección 71 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) Alejandrino Villar, denunció que desde el mes de agosto Concha Suárez empezó a hostigar a los coordinadores de vectores en las seis jurisdicciones sanitarias, logrando la destitución de los coordinadores en las jurisdicciones de Tuxtepec y la Costa.

De acuerdo a información proporcionada por los manifestantes, en 2002 se acusó de difamación a David Concha Suárez con la causa penal 9/2002, en 2004 el juez mixto de primera instancia de Zimatlán de Álvarez emitió una orden de aprehensión, sin embargo Concha Suárez solicitó un amparo y protección federal.

También se le dictó orden de aprehensión por el delito de lesiones calificadas con ventaja, esto de acuerdo a la causa penal 05/2010, también cuenta con una orden de aprehensión po el delito de robo con violencia, así lo manifiesta la causa penal 28/2009.

Comentaron que no se puede permitir que por intereses personales se quiera destruir un trabajo de muchos años en el área de vectores, con el propósito de hacerse de recursos para fines particulares y es que existen rumores que David Concha Suárez podría buscar una candidatura para ocupar un cargo de elección popular.

