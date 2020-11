Siguen con medidas contra el covid en Jalapa de Díaz, tienen un caso activo

-Suman ya en este municipio, 19 casos confirmados por los SSO



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Jalapa de Díaz, Jesús Ernesto García, señalo que siguen con todas las medidas necesarias contra el covid, ya que en días pasados se reportó un caso positivo en este lugar, y algunos sospechosos en las comunidades, por lo que no han bajado la guardia



Dijo que debido a que ellos continúan realizando diversas medidas necesarias como son la sanitización de espacios públicos, como centros de salud, iglesias, comercios, pero también siguen perifoneando y colocando lonas con las medidas de sanidad que deben seguir tomando en cuenta.



En cuanto a los filtros, dijo, que siguen implementándolos en algunas entradas principales a la población, permitiendo el paso a todos los distribuidores, pero con la condición de que solo entren y surtan, y se retiren, ya que lo que buscan es que sean pocos los que estén en ese municipio.



Este municipio de Jalapa de Díaz tiene hasta el corte de este 9 de noviembre 19 casos que se han confirmado por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), uno de éstos está activo.



Así mismo, en otros temas, mencionó que en próximos días verán el tema de las inauguraciones de obras, sin embargo están analizando las medidas a seguir para evitar que se concentren muchos habitantes en estas inauguraciones y así no poner en riesgo su vida.

