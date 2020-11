Pide Diputado César Morales que informe de Murat, sea apegado a cifras reales

-Dijo que debe explicar en qué se han utilizado los recursos para combatir la pandemia por Covid

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local César Morales Niño cuestionó al Gobernador Alejandro Murat sobre los datos que dará a conocer en su cuarto informe de gobierno, sobre todo pidió que explique sobre los más de 400 feminicidios que se han registrado durante su administración.

Asimismo indicó que espera que el mandatario oaxaqueño explique los avances de su administración en lo que se refiere al programa de reconstrucción del istmo de Tehuantepec que fue afectada por los sismos de septiembre de 2017, así como las sanciones que se implementaron a los funcionarios que se robaron miles de millones de pesos afirmó el legislador.

Agregó que espera que informe de manera detallada en qué se han utilizado los recursos para combatir la pandemia por Covid, en dónde el legislador señaló que esta situación ha sido utilizada para hacer compras simuladas, lo cual denunció hace algunas semanas ante el pleno del congreso, en dónde dio a conocer las compras que se han hecho a empresas que no se encargan de vender insumos.

Morales Niño precisó que espera que en el informe se dé a conocer de manera puntual sobre cómo ha combatido la corrupción en la contratación obra pública y adquisición en las diferentes dependencias del gobierno del estado, con la contratación de empresas fraudulentas e inexistentes.

Pidió que también se informe cómo se distribuyeron más de un millón de despensas, que a decir del legislador, fueron entregadas por sus operadores operativos en las ocho regiones de la entidad, incluso dijo que dichas despensas fueron compradas a una empresa con historial fraudulento y cuyos socios están siendo perseguidos en Estados Unidos.

Finalmente dijo que espera que el gobernador no informe sobre los avances de la construcción de las carreteras a la costa y al istmo, mismas en las que se están ejerciendo recursos del gobierno federal, así como la construcción de hospitales y universidades, por lo que mencionó que este informe debe ser con datos verídicos.

