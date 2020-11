Nombran a Sacre, vocero del Cuarto Informe de Murat en Tuxtepec

-El expresidente municipal tendrá la función de socializar las obras que ha hecho el gobierno del estado en estos cuatro años

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El expresidente municipal de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, fue nombrado Vocero del Cuarto Informe de Gobierno de Alejandro Murat en el municipio de Tuxtepec, por lo que será quien socialice las obras del gobierno del estado en el municipio.

De acuerdo con información proporcionada por el propio ex presidente, el Gobernador Alejandro Murat, ha nombrado a personajes locales en todas las regiones del estado, para que a partir de que se rinda el cuarto informe de gobierno, se encarguen de socializar con la población los logros, con la finalidad de tener un vinculo mayor y mas efectivo en las regiones.

Explicó que en el caso del municipio de Tuxtepec la responsabilidad recayó en él, y que con mucho gusto difundirá entre las comunidades, colonias y el pueblo en general los logros de este gobierno del estado.

Sacre Rangel dijo que después del domingo, que será el día en el que el gobernador rinda su informe ante el Congreso del Estado, cuando empiece su trabajo de difusión de todo lo que ha hecho este gobierno en el municipio de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario