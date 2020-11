Intenta Ferrosur, parar obra de Loma Bonita

-Las autoridades municipales presentaron los permisos, y no pudieron parar esta obra



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La tarde de este miércoles personal de Ferrosur intentó parar una obra de pavimentación que está realizando el gobierno municipal de Loma Bonita, señalando que no cuentan con los permisos necesarios, sin embargo las autoridades municipales mostraron los permisos y no pudieron detenerla.

Mientras los trabajadores continuaban con la pavimentación, arribó personal de esta empresa ferroviaria, intentando parar la obra, por lo tanto fueron el Director de Obras Ricardo Juárez y el Jurídico del Ayuntamiento de Loma Bonita Natanael Hernández Pita, quienes mostraron los permisos correspondientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), por lo tanto no pudieron detenerla.

Hay que mencionar que en la administración anterior, las autoridades intentaron pavimentar esta calle, sin embargo no pudieron debido a que no contaban con los permisos correspondientes, por lo tanto en este trienio, antes de iniciar la obra se solicitó los permisos correspondientes para evitar problemas.

La obra inició en días pasados y aunque es la primera calle de este municipio siempre fue olvidada por las administraciones anteriores.

Los trabajos que se van a hacer son la pavimentación de la calle ferrocarril del Barrio El Conejo, en donde s invertirán 3 millones 162 mil 404 pesos del ramo 33 fondo III, y contempla la construcción de guarniciones y banquetas, pavimento con concreto hidráulico de 15 cm de espesor, cunetas y barandales en el cruce de agua pluvial.

