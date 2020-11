Habitantes de San Antonio de la Cal protestan en Congreso de Oaxaca

-Piden a Horacio Sosa que saque las manos del conflicto, lo señalan de querer imponer un comisionado



Mario Romero



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Habitantes de San Antonio de la Cal se manifestaron en el recinto legislativo, para exigir que se dé cumplimiento a la determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual manifiesta que se cree un consejo de administración municipal para convocar a nuevas elecciones.



En una de las mantas que colocaron en la entrada principal de la sede del congreso, piden al Gobernador del Estado Alejandro Murat que se dé cumplimiento a dicha sentencia, además piden al Diputado Horacio Sosa Villavicencio que ya no intervega para nombrar a un comisionado que sólo atenderá a compromisos políticos.



Cabe mencionar que en este municipio de la región de los valles centrales, existe un conflicto post electoral, por esta situación se acudió al Tribunal Electoral para que se resolviera esta situación, quien determinó la conformación de un consejo de administración municipal, sin embargo las autoridades nombraron a un comisionado.



En una de las lonas que colocaron en el acceso principal, los pobladores de San Antonio de la Cal responsabilizan a Sosa Villavicencio y al gobernador de cualquier acto de violencia que pudiera presentarse en la población, pues hay quienes apoyan al comisionado y otros grupo quiere la conformación de la consejo de administración municipal.

