Fortalece IEEPO la Educación Especial con cuadernillo de apoyo y guía de orientación

-Este material se elaboró por instrucciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, y con el apoyo de especialistas

Oaxaca de Juárez. Oax. 11 de noviembre de 2020.- En las acciones que forman parte de las políticas públicas incluyentes, impulsadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por instrucciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, elaboró a través de la Unidad de Educación Especial, materiales de apoyo al seguimiento académico y actividades a distancia de niñas y niños que reciben atención en este nivel.

Se trata de la Guía de orientación para familias de niños con Trastorno del Espectro Autista y otros Trastornos del Neurodesarrollo. Trabajo pedagógico a distancia 2020, así como el Cuadernillo de apoyo a las Actividades para el desarrollo de las habilidades adaptativas, disponibles en versión impresa y digital y que son un referente para colaborar con la familia de cada niño, niña y adolescente con discapacidad o alguna otra condición.

Al respecto, el titular de la Unidad de Educación Especial, Joaquín Bernal Fernández explicó que ante la contingencia sanitaria que implica diferentes retos en el sistema educativo, se requiere del apoyo de padres de familia, docentes y autoridades educativas en nuevas estrategias para continuar el proceso educativo en la sana distancia, a fin de lograr el debido equilibrio velando tanto por el derecho a la educación, como por el derecho a la salud.

En este sentido, indicó que la Guía de orientación para familias de niños con Trastorno del Espectro Autista y otros Trastornos del Neurodesarrollo. Trabajo pedagógico a distancia 2020, se suma al conjunto de esfuerzos por parte del IEEPO para seguir ofreciendo vías y abriendo nuevos canales para la educación a distancia.

Resaltó que fue elaborada por especialistas para que junto con los docentes, las madres y padres de familia, se siga en el estado de Oaxaca trabajando por la educación de las niñas, niños y adolescentes diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otros Trastornos del Neurodesarrollo. Actualmente, mediante un padrón integrado por la Unidad de Educación Especial, se entrega de manera impresa a estudiantes con esta condición.

El material, del que se imprimieron aproximadamente 300 guías, ofrece actividades que buscan contribuir como apoyo al seguimiento académico a distancia y aborda temas sobre cómo reforzar los aprendizajes y habilidades en casa, nuevas rutinas, vida saludable, educación socioemocional e incluso en un apartado explica el tema del Covid-19.

Por lo que respecta al Cuadernillo de apoyo a las Actividades para el desarrollo de las habilidades adaptativas, entre los temas que se pueden consultar se encuentran actividades para el desarrollo de las habilidades adaptativas, información sobre el déficit de atención e hiperactividad, actividades lúdicas para hacer en casa en compañía de la familia, recomendaciones y sugerencias en apoyo al aprendizaje a distancia.

El titular de la Unidad de Educación Especial informó que recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Básica, reconoció la calidad del material de apoyo elaborado en Oaxaca, que se puede consultar en su página web y en la liga: https://cutt.ly/VgB6ETx . Un tercer material de apoyo, con el que ya se cuenta, se encuentra en proceso de impresión.

