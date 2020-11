Fátima Santiago enfermera de Chiltepec galardonada con el premio Miguel Hidalgo; orgullo para sus padres

-Señalan que en sus 6 años de servicio ha sido eficiente y responsable en su trabajo y a pesar de haber padecido también de covid, siempre estuvo pendiente de sus pacientes y de su gente en Chiltepec.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- Fue toda una sorpresa para los padres de la enfermera Fátima Santiago Mata originaria de San José Chiltepec, al enterarse de que su hija estaba nominada para el premio Miguel Hidalgo, una condecoración que otorga el Estado Mexicano al acto de heroísmo del personal de salud frente al covid-19, por lo que se dicen orgullosos del sacrificio que ha hecho su hija durante estos meses, al estar al frente en la primera línea de batalla en esta pandemia, así lo dio a conocer Consuelo Mata Apolinar madre de Fátima.



Dijo la orgullosa madre que su hija lleva 6 años de servicio en el hospital General de la ciudad de Tuxtepec y pese haber padecido también de este virus, nunca dejó de ver por sus pacientes y por su gente en Chiltepec, quienes a través de mensajes daba las indicaciones para la recuperación de esta enfermedad, lo que le dio un digno reconocimiento al estar pendiente de sus enfermos y a la vez, luchando por su propia vida.



Así mismo reiteró que el obtener un premio de esta clase no es de extrañarse porque Fátima, siempre ha sido dedicada y responsable en su trabajo además de ser una excelente hija, por lo que indicó que la misma gente lo reconoce al estar siempre disponible para quien le pide una recomendación sobre los tratamientos que se deben llevar para salir de esta enfermedad, la cual ha costado muchas vidas en su municipio y en toda la región de la Cuenca.

De esta manera envió un mensaje a Fátima que por motivo de trabajo se encuentra en la capital del Estado, con el orgullo que siente al haber sido educada bajo los principios religiosos y que gracias a ello, ha estado ayudando al prójimo apoyándolos en su salud y haciendo frente al covid.



Cabe resaltar que además de Fátima Santiago Mata, han sido postulados 164 personas más en todo el país, para ser condecorados con los grados de “Collar y Cruz”, donde se reconoce los actos heroicos y conductas ejemplares del personal de salud, frente a la emergencia sanitaria por el covid-19, así lo dio a conocer Zoe Robledo Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.

