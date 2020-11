Exhorta SSO evitar aglomeraciones y procurar las medidas sanitarias durante el Buen Fin

-Los establecimientos deben respetar el aforo del 50% de personas, aplicar la sana distancia y promover el uso del cubrebocas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de noviembre de 2020.- La jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Yuko Nakamura López, exhortó a la población que durante este buen fin, opte por las compras en línea para evitar aglomeraciones en los centros comerciales y negocios, esto con la finalidad de disminuir los riesgos por contagio de COVID-19.

En entrevista, señaló que ante el semáforo epidemiológico de color amarillo que fijó la federación para el estado de Oaxaca, en la que el espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con un aforo reducido, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de la enfermedad, es primordial continuar con las medidas sanitarias.

Agregó que es importante el uso correcto del cubrebocas que abarque de la nariz a la barbilla, mantener la sana distancia (mayor a 1.5 metros), lavar las manos frecuentemente, realizar pagos a través de dispositivos electrónicos, identificar previamente lo que se desea adquirir para evitar la permanencia por largos períodos de tiempo en los establecimientos y preferentemente acudir sin niños o personas adultas mayores, y que acuda una sola persona a realizar las compras.

Nakamura López dijo que desde el inicio de la pandemia, y previo a la realización de esta actividad, la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los SSO, ha emitido información a los centros comerciales y negocios, sobre las medidas sanitarias que deben realizar, como la toma de temperatura de preferencia en la frente a las personas que ingresan a los establecimientos y que no exceda los 37.8 grados, aplicación de gel antibacterial, y asegurar que el aforo de personas no exceda el 50%.

Apuntó que en caso de detectar a una persona con temperatura alta, se recomienda impedirle el ingreso y se le debe informar que debe acudir a una unidad médica para su atención. Expresó que por indicación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, se habilitó el número telefónico del Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (CAT UIES) 800 770 8437, y 951 297 5741.

En este sentido dijo que el personal de la institución brindará orientación médica e información sobre el COVID-19, y les dirán qué hacer en caso de presentar alguna complicación para recibir la atención médica oportuna, y en caso de hospitalización se le dará una hoja de referencia para asistir a un hospital COVID.

Finalmente dijo que la pandemia aún continúa, por lo que no se debe bajar la guardia, sino por el contrario, reforzar las medidas preventivas como el uso correcto del cubrebocas, evitar las aglomeraciones, aplicar la sana distancia y lavado de manos con agua y jabón, y de preferencia quedarse en casa.

