Designan a Delfina Guzmán como coordinadora del grupo parlamentario de Morena

-Fungirá como Presidenta de la JUCOPO en el tercer año de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles 11 de noviembre la diputada, Delfina Guzmán Díaz, asumió la coordinación del grupo parlamentario de morena en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca.

En una reunión entre diputadas y diputados que integran este grupo parlamentario, por consenso, designaron a la representante del distrito XXII con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional, para que coordine los trabajos de esta bancada.

Al ser morena el grupo mayoritario, Delfina Guzmán, también asumirá la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) durante el tercer año de ejercicio legal de esta Legislatura.

La coordinadora de morena en el Congreso local, fue reconocida por sus compañeros como una mujer comprometida y con la capacidad de generar acuerdos que beneficien a los y las oaxaqueñas.

Siendo profesora en 2002, Delfina Guzmán inició su carrera política al ser electa como la primera presidenta de su municipio natal, Santiago Jamiltepec. Posteriormente del 2012 al 2015 fungió como diputada federal en el Congreso de la Unión.

