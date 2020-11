Antorchistas llaman a protestar contra recorte presupuestal

-El dirigente dijo que el gobierno federal está tomando algunas decisiones en base a ocurrencias



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La dirigencia estatal de Antorcha Campesina hizo un llamado a la población para protestar en contra del recorte presupuestal del próximo año, el cual se está discutiendo en el congreso de la unión, principalmente por la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro.



El dirigente estatal de la organización Dimas Romero González, comentó en conferencia de prensa que el gobierno federal se está conduciendo por medio de “ocurrencias”, sobre todo en las decisiones que se están tomando en los temas nacionales, uno de ellos es recortar el presupuesto a colonias y comunidades en el 2021.



Agregó que el gobierno de López Obrador busca destinar los recursos a proyectos como la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, entre otros, en lugar de canalizarlos en las necesidades reales de la población como programas sociales, que ayudan a los más necesitados.



Y es que la Cámara de Diputados se encuentra analizando el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual asciende a 6.3 billones de pesos, de los cuales la mayor parte será destinado a estos proyectos federales, por ello hizo el llamado a la población a protestar para evitar que se dé este escenario.



Romero González dijo que con esta postura Antorcha Campesina no busca la asignación directa de recursos, sino que lo que buscan es que la mayor parte del presupuesto se destine en apoyos para obras, vivienda, salud y empleos, sobre todo por las afectaciones que ha generado la pandemia por Covid.

