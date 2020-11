Alrededor de 600 lomabonitenses, ingresan documentación al programa “Produce en tu Casa”

-Será en unos 15 días que se tenga una respuesta de cuantas solicitudes serán aprobadas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Desarrollo Rural del municipio de Loma Bonita, Alexis Lara Morales dio a conocer que se realizó la inscripción al programa “Produce en tu casa”, dirigido principalmente a las mujeres, y en el que se espera apoyar a unas 600 familias.



Explicó que con este programa se busca garantizar el auto consumo familiar, pero además de que se puede comercializar lo que se produzca en sus hogares, y así se tenga un poco de ingreso económico.



Una vez que ya terminaron de recibir las solicitudes de las interesadas, serán entregadas ante la SEDAPA, con la finalidad de verificar datos y en su caso autorizar los apoyos.



Será en unos 15 días que den a conocer cuantas serán las mujeres apoyadas, y se les va a entregar a las mujeres lomabonitenses, 12 gallinas ponedoras, una jaula galvanizada, un comedero lineal y cuatro bebederos, y en esta ocasión se espera apoyar a unas 600 mujeres.



En el marco de la inscripción a este programa se tomaron en cuenta todas las medidas necesarias para no poner en riesgo la salud de las mujeres que acudieron a hacer el trámite.

