Rinde diputado Horacio Sosa Villavicencio segundo informe de trabajo legislativo

-Resultados acordes a las necesidades del Pueblo de Oaxaca.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. 10 de noviembre de 2020.– Durante el Segundo Informe de Resultados Legislativos del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo, refrendó su compromiso de trabajar a favor de las necesidades del pueblo de Oaxaca.

El legislador celebró la unidad del Grupo Parlamentario de Morena aún en la divergencia de formas de pensar y entender la realidad. “Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero somos un Grupo diverso que estamos sólidamente unidos en los asuntos centrales”, apuntó.

Indicó que para el Grupo Parlamentario que representa, el objetivo central es desterrar por siempre al sistema de injustica, corrupción y autoritarismo que tanto tiempo ha prevalecido en México y en el Estado, sin doblegarse a los intereses del neoliberalismo, ni rendir pleitesía a los grandes.

Detalló que aunado a su trabajo como coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, de manera particular, en este segundo año de trabajo presentó 22 iniciativas y 28 puntos de acuerdo.

En este sentido, destacó la reforma a la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado de Oaxaca, que ahora obliga al gobierno del Estado a asesorar y asistir a las y los artesanos sobre cómo constituir sociedades que les permitan nuevas opciones, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y sobre los demás trámites administrativos que requieran para el mejor desarrollo de su actividad.

Sosa Villavicencio confío en que con esta medida se pueda reducir la angustia para las y los artesanos, para quienes la complicada tramitología gubernamental puede ser un muro insalvable.

También, informó sobre la entrada en vigor de la reforma a la Ley de residuos sólidos, que prohíbe el uso, venta y distribución de envases desechables de PET y de unicel. En este contexto, resaltó que como parte de los trabajos se desarrollaron una serie de diálogos con el sector privado, que permitieron llegar a acuerdos aceptables para la industria y el comercio.

Expuso que con el cumplimiento responsable de las empresas y la vigilancia de las autoridades, en un año se habrá reducido en casi un 70 por ciento la emisión de residuos plásticos al ambiente.

También, agregó a los resultados de su segundo año de trabajo legislativo, diversos puntos de acuerdo aprobados que fueron con exhortos contra la detención de defensoras de derechos humanos; para entregar agua de manera gratuita a 23 ayuntamientos; para exentar del pago de agua; para cubrir los pagos de electricidad de la población de escasos recursos del estado; para reabrir los días de plaza, con el fin de garantizar el abasto de alimentos; para entregar apoyos económicos a hogares campesinos y artesanos, y para entregar paquetes de alimentos a familias y a estudiantes, entre otros puntos.

El diputado Horacio Sosa detalló que, gracias a la unión que permea en el Grupo Parlamentaria de Morena, se lograron consensos legislativos que permitieron avalar las cinco minutas remitidas por el Congreso de la Unión, que representan reformas profundas a la Constitución Federal en materia de consulta popular y revocación de mandato, de condonación fiscal, de derecho a la salud y bienestar, de juventud, y de movilidad y seguridad vial.

Destacó que el Congreso de Oaxaca ha sido reconocido como un parlamento abierto, moderno y progresista que legisla desde una perspectiva de izquierda, siguiendo el mandato establecido en el partido políticoque representa.

En el Segundo Informe de Resultados Legislativos realizado el día lunes 9 de noviembre, también estuvieron presentes representantes de los Poderes Judicial y Ejecutivo, servidores públicos, congresista de diversos Grupos Parlamentarios y dirigentes políticos y sociales.

