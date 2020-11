Redes sociales alertan a delincuentes sobre ubicación de unidades policiacas

-Policía Municipal de Tuxtepec redobla y maximiza esfuerzos para atender eventualidades

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Abimael Oscar Velasco Velasco, Comisario de la Fuerza de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Tuxtepec, afirmó que en últimas fechas se están utilizando las redes sociales para informar y alertar del lugar en que se encuentran las unidades de vigilancia, sitios que están siendo patrullados y en donde se estacionan, información que se les da a las personas que se dedican a actividades ilícitas y contribuye a facilitar la comisión de delitos en el municipio.

Mencionó que de acuerdo al reporte de la Policía Cibernética se presenta principalmente a través del Facebook con cuentas que tienen entre 500 y 600 seguidores en Tuxtepec, que en un principio alertaban sobre la ubicación de retenes y alcoholímetro pero ahora están colaborando con datos que facilitan la comisión de los ilícitos. “Son muchos los tuxtepecanos que presentan esta conducta antisocial y que incluso pueden llegar a cometer un delito”.

El Comisario Municipal, Abimael Oscar Velasco Velasco, hizo el llamado a la población a evitar este tipo de información y de esta manera apoyar las acciones que llevan a cabo los diferentes cuerpos policiacos, a fin de mantener el orden, la paz, la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía.

Velasco Velasco, expuso también que la Fuerza de Seguridad Municipal de Tuxtepec es para todos los tuxtepecanos, por eso, redobla y maximiza esfuerzos para atender reportes y denuncias de la población así como las eventualidades que se presentan diariamente.

Dijo que en el mes de septiembre realizaron la detención de 149 personas por faltas administrativas y escandalizar en la vía pública, acudieron y atendieron 24 denuncias de robo y detuvieron a 19 conductores por manejar en estado de ebriedad.

Mencionó que en el mes de octubre se reportaron 11 vehículos robados de los cuales 8 fueron recuperados.

Comentó que la actuación y respuesta de la Policía Municipal es positiva, pero desafortunadamente no se puede prever cuando se va a cometer un ilícito, por lo que están muy al pendiente de los reportes que hace la ciudadanía a la Comisaría Municipal para atenderlos a la mayor brevedad posible.

Lamentó que muchas de las llamadas de auxilio son falsas y solo son distractores de las labores de vigilancia de los elementos, sin embargo, como no saben si son reales o ficticias tienen que acudir a verificarlas, “la atención de la policía es para todos, a todo reporte ciudadano”.

