Por el Buen Fin, comerciantes de Tuxtepec rifarán motocicleta

-Con esta estrategia, buscan incrementar ventas en estos días



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de reconocer el esfuerzo y el apoyo de los consumidores hacia el sector comercial, este martes directivos de la Cámara Nacional de Comecio (canaco) en Tuxtepec, anunciaron que rifarán una motocicleta entre los diversos comercios.



Con la rifa de esta motocicleta, dijo el Presidente de la Canaco, Jorge Osorio, que los comerciantes agradecerán a sus clientes por las compras que están haciendo, y con esto evitar que cierren como en su momento lo hicieron algunos comerciantes de Tuxtepec, que no sobrevivieron a esta contingencia.



Son alrededor de 150 los comerciantes que van a estar entregando boletos con compras que realicen en sus establecimientos, y cada uno de los comerciantes será quien decida la mecánica o el monto a comprar para poder entregar estos boletos.



Señaló que tienen planeado rifar esta motocicleta el último día del Buen Fin, sin embargo será en próximos días que confirmen la hora, y así den a conocer el ganador.



Cabe hacer mención que con este Buen Fin que inició este lunes, los comerciantes de Tuxtepec esperan repuntar sus ventas, ya que en los últimos meses las ganancias no han sido muy favorables, al grado de que algunos bajaron sus cortinas de manera definitiva.

