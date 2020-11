Pide MORENA que INE organice elección local, no confían en el IEEPCO

-El dirigente dijo que quienes están en contra de la dirigencia no conocen los estatutos del partido, incluso algunos no están afiliados

Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pide que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice la elección local, debido a que no confían en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), luego de que en días pasados publicó en su página oficial cambios en la dirigencia, de los cuales después reparó.



Mencionaron que a pesar de que no ha iniciado el proceso electoral local en Oaxaca, se han presentado ciertas acciones que dejan en duda la forma en que se puede conducir la autoridad electoral, por ello fijaron su postura de que sea el INE quien organice la elección a Diputados Locales y Presidencias Municipales.



Señalaron que la dirigencia estatal hará una petición formal para que esto se pueda dar, sobre todo porque afirman que hay fundamentos legales estipulados en la reforma electoral del 2014, en las que el INE puede determinar organizar una elección local en caso de que el órgano local electoral quede rebasado.



De acuerdo a la ley electoral, el INE puede absorber de manera total o parcial una elección local cuando no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organismo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad.



Por su parte el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sesul Bolaños, manifestó que la actual dirigencia estatal está avalada por las autoridades electorales y que este proceso ya fue agotado por parte de las instancias correspondientes, asimismo indicó que el proceso se dio en el marco de lo que establecen los estatutos del partido.



Incluso señaló que algunas de estas personas que están en contra de la dirigencia estatal, no son militantes del partido y que al no conocer los estatutos del partido, quieren negociar espacios bajo la antigua forma, es decir, por medio de presión mediática y entorpecer el proceso de selección de los candidatos y candidatas.

