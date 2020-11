Organizaciones exigen justicia por asesinato de Tomás Martínez Pinacho

-Se manifestaron durante algunos minutos en ciudad judicial, participaron organizaciones internacionales



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de organizaciones sociales, se manifestó durante unos minutos en ciudad judicial, para exigir a las autoridades que se haga justicia por el asesinato de Tomás Martínez Pinacho, quien fuera dirigente del Frente Popular Revolucionario en Miahuatlán de Porfirio Díaz, el pasado 24 de agosto de 2020.



En un documento que entregaron a varias dependendias y que va dirigido al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Eduardo Pinacho Sánchez y al Fiscal General del Estado Rubén Vascondelos Méndez, les manifiestan que continúan con la postura de que se haga justicia por este crimen.



Esta manifestación se da luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó el pasado seis de noviembre en un comunicado que habían detenido a uno de los presuntos autores materiales de este crimen, quien fue puesto a disposición del juez de control para que se determine su situación legal.



Al día siguiente el Frente Popular Revolucionario convocó a una conferencia de prensa frente a palacio de gobierno, para pedir a las autoridades que no se trate de un chivo expiatorio en le proceso y que además exigen la detención de los autores intelectuales, además de que estarán vigilantes del proceso que se siga.

