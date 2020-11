OMCI continuará con movilizaciones en Oaxaca ante falta de respuesta de Gobierno de Oaxaca

-El dirigente de la organización dijo que serán de manera espaciada para cuidar a los militantes por la pandemia



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Organización Mexicana de Comunidades Indígenas (OMCI), continuará con sus movilizaciones en la entidad, debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno del estado, así lo manifestó el dirigente de esta agrupación Marco Antonio Gómez Torres.



Agregó que están a la espera de lo que decidan las comunidades en las asambleas a las que están convocando, asimismo indicó que en las movilizaciones se tendrá especial cuidado con las medidas de prevención, para evitar que los agremiados se lleguen a contagiar de Covid, por ello mencionó que estas movilizaciones serán con menos personas, pero contundentes.



Cabe señalar que este lunes la OMCI se movilizó en los municipios de Jalapa de Díaz y Huautla de Jiménez, en dónde realizaron bloqueos carreteros, en San Miguel Soyaltepec tomaron las instalaciones de la planta hidroeléctrica, en Tuxtepec bloquearon en las casetas de caracol y papaloapan, mismas que fueron liberadas alrededor de las siete y media de la noche.



En la ciudad de Oaxaca la organización bloqueó la avenida Juárez y se manifestaron frente a casa oficial, luego de unos minutos la SEGEGO entabló una reunión con una comisión, sin embargo no se llegaron a acuerdos, pese a ello la organización se retiró de los puntos en dónde se manifestaron.



Estas movilizaciones provocaron molestia en automovilistas de la cuenca del papaloapan principalmente, debido a que no había paso por las casetas, situación que orilló a varios a utilizar la panga de Otatitlán, Veracruz para poder cruzar los bloqueos, en ese sentido Gómez Torres pidió una disculpa a la población por estas molestias y afirmó que en muchas ocasiones se tiene accionar de esta manera por la falta de atención de las autoridades.

