Iniciará DIF de Loma Bonita, servicios odontológicos a bajo costo

-Las consultas serán los miércoles, pero además diariamente siguen llevando las jornadas médicas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta del DIF Municipal de Loma Bonita María del Carmen Escalante, anunció algunos servicios que estarán ayudando a la economía de los ciudadanos, como son las brigadas pero también van a ofrecer servicios odontológicos.

Los servicios odontológicos, señaló que inician este miércoles de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en la Casa de Día, pero además todos los miércoles del mes de diciembre van a realizar estas jornadas odontológicas.

Los costos de estos servicios son bajos, ya que se busca apoyar a la economía de las familias de este municipio.

En cuanto a las jornadas médicas, la Presidenta del DIF aseguró que siguen llevando otros servicios a diversas colonias y comunidades como son de medicina general, odontológicos, cortes de cabello y asesorías, todos gratis, por lo que se tiene buena respuesta a estas consultas.

Esta jornada estará este miércoles en el Barrio Las Delicias, y este jueves en la ampliación México y este viernes estarán la colonia Del Sol, y el sábado estarán en la comunidad de Mixtán, además pidió informarse a través de la página oficial, y así conocer de los servicios que ofrecen y de los lugares a donde van a ir.

Así mismo, aprovecho para agradecer a todos aquellos ciudadanos que han estado apoyando al DIF, con la finalidad de seguir ayudando a las personas de escasos recursos.

