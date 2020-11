Feministas piden renuncia de Fiscal de Oaxaca tras asesinato de Alma Itzel

-También piden que la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña renuncie a su cargo

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El colectivo de “Feministas Oaxaca”, pidió en su cuenta oficial de facebook, que el Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez y la Secretaria de la Mujer Oaxaqueña Ana Vásquez Colmenares, renuncien a sus cargos, luego del asesinato de Alma Itzel, una joven que fue asesinada en Santa Cruz Itundujia, Putla,Oaxaca.

En su publicación el colectivo menciona que luego de dar a conocer la desaparición de Alma Itzel, la Fiscalía no activó los protocolos de búsqueda y por esta razón su cuerpo fue encontrado sin vida cinco días después de su desaparición, por estas razones es que piden la destitución de ambos funcionarios.

De acuerdo a versiones de los familiares, Alma Itzel llegó a su comunidad a pasar las fiestas del día de muertos, mencionan que el día de su desaparición la vieron con los hermanos Arturo y Nicanor Ramírez Peña, cuando la comunidad se enteró de la desaparición los habitantes realizaron labores de búsqueda, cinco días después encontraron su cuerpo en río pescadito en la comunidad de Nuevo Allende, Putla, por esta situación los pobladores detuvieron a uno de los presuntos sospechosos y el otro se dio a la fuga.

Cabe mencionar que GESMujeres ha dado a conocer que en lo que va del actual gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat, se tiene un registro de 471 mujeres asesinadas en el estado de Oaxaca, en lo que va del 2020 suman 88 mujeres que han sido privadas de la vida.

El pasado 23 de octubre se reportó la desaparición de Zaira Leticia Morales Noyola de 29 años de edad en el municipio de Huajuapan de León y a 18 días de este hecho se desconoce su paradero, asimismo este lunes se reportó la desaparición de Beatriz Zárate Pacheco de 38 años en el municipio de Santa María Jacatepec en la Cuenca del Papaloapan.

