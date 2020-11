Exhibe Laura Estrada omisión de Murat en materia de justicia y salud, durante el Segundo Informe en el Congreso de Oaxaca

-La representante popular, exige al Ejecutivo estatal instalar la Comisión de Búsqueda de Personas y explicar subejercicio en Salud.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de noviembre de 2020.- En el Congreso local fue evidenciada la omisión del Poder Ejecutivo, en atender diversos temas sensibles para la población oaxaqueña, como la salud y la justicia.

Durante el Segundo Informe de Resultados Legislativos del Grupo Parlamentario de Morena, en su participación la diputada, Laura Estrada Mauro, señaló que por conducto de un punto de acuerdo, demandó al gobierno del Estado instalar lo más pronto la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como cumplir con la reparación del daño a las víctimas de este delito.

También, al rendir cuentas en la máxima tribuna del Estado, detalló que ante la mala administración de recursos en materia de salud que quedó al descubierto por la emergencia sanitaria por la Covid-19, presentó un exhorto para requerir al Poder Ejecutivo, a que por conducto de la Secretaría de Finanzas informe sobre el subejercicio en la Secretaría de Salud.

Estrada Mauro resaltó que durante el segundo año, y como parte de la Agenda Legislativa en esta LXIV Legislatura, promovió diversas reformas para garantizar los derechos de grupos considerados vulnerables y de las minorías que nunca fueron escuchados en el pasado.

En este contexto, dijo que fue aprobado por esta Soberanía, una reforma para garantizar los derechos político-electorales de las personas transgénero, específicamente evitando la usurpación de género.

También, se logró la expedición de la Ley que regula las guarderías y las estancias infantiles en el Estado de Oaxaca y los municipios, velando así por la seguridad, salud y desarrollo de los y las infantes oaxaqueñas.

Al finalizar su participación, Estrada Mauro se comprometió ante los y las oaxaqueñas, a redoblar su trabajo y sumar acciones para que Oaxaca sea un Estado justo y próspero para todas y todos.

Comentarios

