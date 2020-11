Desaparece otra joven en la Cuenca del Papalaopan

-Fue vista por última vez este lunes en Jacatepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes por la noche empezó a circular la ficha técnica de otra mujer de nombre Beatriz Zárate Pacheco de la Región de la Cuenca del Papaloapan que despareció este lunes en el municipio de Santa María Jacatepec.

Datos que proporciona la ficha son que la mujer de años de edad 38 años de edad y fue vista por última vez el 8 de noviembre, vestía blusa rayada de color blanca, pantalón de mezclilla, calza zapatos color dorados y llevaba una maleta chica.

Así mismo, esta ficha de búsqueda describe a la mujer como de complexión robusta, estatura aproximada de 1.60 metros, tez clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas, ojos chicos, de iris color negro, nariz recta, boca chica.

Además dan números para que puedan dar informes, sobre la desaparición e esta mujer de Jacatepec.

