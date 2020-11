Cumple SITYPS cuatro días de protesta contra Servicios de Salud de Oaxaca

-Exigen solución a sus demandas, como la de mejorar sus condiciones laborales



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de 4 días de protesta en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca en la calle JP García, las autoridades no han dado respuesta a las demandas del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud (SITYPS), así lo manifestó la integrante de la gremial Fátima Santiago Mata.



Mencionó que desde el 2019 entregaron un pliego petitorio a la Secretaría de Salud de Oaxaca, sin embargo hasta el momento no han tenido respuesta a sus demandas, las cuales tienen que ver en que se mejoren sus condiciones laborales, por esta razón es que decidieron movilizarse de esta manera.



Agregó que en caso de que las autoridades sanitarias continúen en la misma postura, seguirán con sus manifestaciones, pues afirmó que la base trabajadora está cansada de la situación por la que están atravesando, mencionó que no se les hace justo que estén trabajando de manera continua.



Fátima es trabaja de enfermera en el hospital regional de Tuxtepec y ya se contagió de Covid, incluso infectó a su familia y a pesar de esto, una vez cumplido el tiempo de aislamiento regresó a trabajar, añadió que esta situación se ha estado presentando desde hace tiempo, por ello es que están exigiendo a las autoridades sanitarias el pago de sus prestaciones.



Finalmente hicieron un llamado al Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, para que atienda el llamado de la base trabajadora, pues a pesar de la pandemia, han continuado laborando a pesar del riesgo que existe.

