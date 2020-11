Convocan SEP e IEEPO a docentes para obtener la medalla “Maestro Altamirano” 2021

-Podrá participar el personal docente de educación básica de la entidad con 40 años y más de servicio en el sistema educativo estatal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de noviembre de 2020.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convocan al personal docente de educación básica de la entidad con 40 años o más de servicio efectivo, a concursar por la condecoración “Maestro Altamirano”, correspondiente al año 2021.

El propósito es reconocer, estimular y recompensar a las y los maestros nacionales o extranjeros que se distingan en su actuación docente, como recompensa y estímulo a su labor, o que presten al Estado algún servicio eminente, considerado este último, el cumplimiento de cuatro décadas o más de servicio efectivo docente.

Los galardonados obtendrán una medalla, recompensa económica y diploma de reconocimiento, los cuales serán entregados en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el 15 de mayo del 2021.

Ante el interés del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se da a conocer esta convocatoria para que las y los maestros interesados puedan realizar el trámite correspondiente y obtener dicho reconocimiento por los 40 años o más de servicio a la educación en la entidad.

Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en la página web institucional del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo; también podrán obtener mayores informes por cita, la cual tiene que ser solicitada mediante el correo electrónico: [email protected] o al número telefónico 951 319 18 99, para posteriormente presentarse en las oficinas del Departamento de Registros y Controles, ubicadas en la calle Azucenas número 406, colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

La condecoración “Maestro Altamirano” es un reconocimiento del Gobierno Federal al personal docente que se distinga en su actuación en la educación, al cumplir 40 o más años de servicio efectivo prestado a la Federación, los Gobiernos de los Estados, Municipios o instituciones educativas particulares incorporadas a los sistemas federal o estatal.

Este reconocimiento se otorga con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como en el Decreto que crea la Orden Mexicana y condecoración “Maestro Altamirano”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1940 por conducto de la SEP, con el propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente al servicio educativo del Estado.

El maestro Ignacio Manuel Altamirano fue un escritor, docente, diplomático, político, periodista y abogado mexicano quien nació en Tixtla de Guerrero, el 13 de noviembre de 1834 y quien brindó importantes aportes al desarrollo educativo del país.

