Anuncia DIF de Tuxtepec Jornadas médicas, a bajo costo

-Entre las especialidades que habrá son la de ginecología, pediatría, urología, geriátrica, medicina del dolor y cuidados, así como oftalmología.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, la directora del DIF Milagros de Jesús García López, dio a conocer que el próximo 21 de noviembre en las instalaciones de esta dependencia se realiza una jornada de médicos especialistas, tomando en cuenta todos las medidas de sanidad.

Durante la jornada habrá médicos especialistas en ginecología, pediatría, urología, geriátrica, medicina del dolor y cuidados, así como oftalmología, a costos que van de los 250 a los 450 pesos, que incluyen consulta y los estudios, ahorrándose hasta un 50% ya que las consultas en clínicas particulares son algo costosas.

Esta jornada va dirigida a todos los sectores, por lo tanto debido a que se espera que acudan integrantes de este grupo vulnerable, las citas serán a través de la pagina del DIF, con la finalidad de evitar la aglomeración, además de que ellos como institución harán lo propio.

La actividad solo será un día, y se espera que más adelante se retomen estas actividades con más especialistas.

Por su parte el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, dijo que estas consultas ayudarán a la economía de los ciudadanos, debido a que en estos momentos por la situación económica, en muchos hogares se dificulta pagar una consulta con unos especialistas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario