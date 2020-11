Acumula Oaxaca 22 mil 105 casos de COVID-19, 63 casos nuevos en 31 municipios

–Todo profesional de la salud, fundamenta sus decisiones médicas en la medicina basada en evidencias (MBE).

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de noviembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registran al corte epidemiológico de este lunes 9 de noviembre, 63 casos nuevos de COVID-19, que suman 22 mil 105 casos acumulados en toda la entidad.

Así lo informó la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los SSO, Argelia Julián Aquino en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien detalló que se han notificado 35 mil 268 casos; de los cuales nueve mil 567 han sido negativos, tres mil 596 son sospechosos, 19 mil 927 se han recuperado y lamentablemente, se contabilizan cuatro decesos que suman mil 762 defunciones.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 14 mil 766 casos acumulados y 872 defunciones; Istmo dos mil 168 y 312 defunciones; Tuxtepec mil 834 y 256 defunciones; Mixteca mil 611 y 147 defunciones; Costa mil 124 y 113 defunciones, y en la Sierra 602 y 62 defunciones.

Sostuvo que los 63 casos nuevos se distribuyen en 31 municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan, Juchitán de Zaragoza con siete, Tlacolula de Matamoros seis, Salina Cruz, Santa María Huatulco, y Matías Romero Avendaño cinco cada uno, San Jerónimo Tlacochahuaya cuatro, Asunción Ixtaltepec tres, el resto dos y uno.

Señaló que hay 422 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 328, Mixteca 42, Costa 22, Sierra 16, Istmo ocho, y Tuxtepec seis.

Añadió que de las mil 762 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 804, 413 y 249 respectivamente. Por sexo, mil 157 son hombres y 605 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que hay una ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes con COVID-19 del 32.9%, de los cuales el 37.2% es sin ventilador y el 25.5% de camas con ventilador.

Hizo hincapié en que se continúen con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas de manera correcta, aplicar la sana distancia y lavado de manos con frecuencia, ya que la pandemia aún continua activa.

En su intervención, el jefe del departamento de enseñanza de los SSO, Arturo Velásquez Paz, impartió el tema: “la evidencia científica en tiempos de covid-19”, en la que -dijo- es importante que los profesionales de la salud, pacientes, usuarios y la población en general conozcan cómo se genera la evidencia científica para la toma de decisiones ante una enfermedad como COVID-19.

Mencionó que todo el profesional de la salud, fundamenta sus decisiones médicas en la medicina basada en evidencias (MBE), con base a todo lo que está publicado en estudios científicos, para poder atender a los pacientes; además de tomar en cuenta sus valores y la experiencia en la medicina a lo largo de los años en la atención de los mismos.

Señaló que existen diferentes bases de datos, en la que se publican artículos científicos, entre ellos: Medline que es una biblioteca virtual gratuita que se encuentra en Estados Unidos, EMBASE que es una base de datos Europea, Web of Science o Lilacs que es a nivel Iberoamericano.

Es importante que los profesionales de la salud conozcan que las guías de practicas clínicas ocupan la mayor calidad de evidencia científica y es la que menor sesgo tienen. Estas guías poseen una utilidad y es importante saberlas interpretar, las revisiones sistemáticas y meta, análisis y ensayos clínicos son parte primordial para obtener esta información.

Finalmente, dijo que la evidencia científica “nos ayuda a tomar una decisión”, por lo que es recomendable que todos los pacientes acudan a los hospitales, con médicos certificados y acreditados ante la Secretaría de Salud, para que reciban tratamientos que están científicamente controlados, y no otros que puedan ser perjudiciales a su salud.

Comentarios

