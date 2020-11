A través de convenios, COPLADE busca aplicación correcta de recursos en la Cuenca

-Este martes se entregaron los convenios a las autoridades de los municipios de la Cuenca



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de una reunión entre presidentes municipales con representantes de COPLADE, este martes se entregaron los convenios de colaboración con esta institución, y con esto conocer los lineamientos para poder ejecutar de manera correcta los recursos, en beneficio de la población.



El titular regional de COPLADE Leonardo Cueto Regules, explicó que con estos convenios de coordinación que ya fueron firmados y que se entregaron este martes, se busca la correcta ejecución de los recursos del ramo 33, así como el ramo 28, pero también recursos de mezclas de recursos que puedan hacer los ayuntamientos con el gobierno del estado.



Dijo que los presidentes municipales no únicamente podrán enfocarse en obras también en otro tipo de acciones que ayuden a mejorar el medio ambiente, erradicar la pobreza, en proyectos productivos y algunos que mejoren la calidad de vida de las familias.



Por lo tanto con este convenio, se regulará y se vigilará la correcta ejecución de los recursos en los municipios.



Con esta entrega de estos convenios de colaboración que ya están firmados por el titular de la COPLADE Jorge Toledo Luis, en próximos días estarán apoyando a los presidentes municipales, para que conformen primero sus consejos municipales de la agenda 20-30 y así fortalecer las acciones que van a realizar.



Entre los presidentes municipales que estuvieron fue el de Jalapa de Díaz, Jesús Ernesto García, así como el de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez y regidores de otros municipios de la Cuenca.

