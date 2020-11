Tras cierre de casetas, optan por cruzar la panga en Otatitlán

-La gran demanda de esta vía de acceso, provoca enormes filas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La toma de las casetas del Puente Caracol y Papaloapan por parte de la organización que dirige Toño Gómez, provocó que muchos automovilistas opten por cruzar la panga del municipio de Otatitlán, Veracruz, ya que hasta el momento esta es la única vía de acceso entre los municipios de Oaxaca y Veracruz.

En redes sociales, algunos usuarios reportan que en el municipio de Otatitlán, están optando por cruzar por la panga, con la finalidad de llegar a su destino, sin embargo debido a la demanda que esto originó, los automovilistas tienen que esperar hasta una hora para poder pasar.

Debido a la gran demanda, por viaje están llevando hasta 6 vehículos, cobrando hasta 20 pesos por unidad que busca cruzar el Río Papaloapan

El cierre de las casetas tanto de Papaloapan, como la de Caracol está afectando a miles de automovilistas, no solo de Tuxtepec, también de otros municipios del estado de Veracruz y que colindan con esta región.

