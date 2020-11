Trabajadores de secundarias técnicas de Oaxaca, exigen nuevamente pago de incidencias

-En caso de que no se les pague, irán a manifestarse a la Ciudad de México

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del nivel de secundarias técnicas se manifestaron la mañana de este lunes en las oficinas de recursos humanos del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca (IEEPO) para exigir el pago de incidencias que está pendiente desde el año 2015.

Los manifestantes argumentan que en la última visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se hizo el compromiso de pagarles, sin embargo esto no ha sucedido motivo por el cual se movilizaron tomando las oficinas de recursos humanos del IEEPO.

Incluso comentaron que en caso de que continúe la negativa, se manifestarán en la ciudad de México para exhibir estas anomalías por parte de las autoridades del Estado, pues señalan que ellos han trabajado y no han dejado desempeñar sus labores.

