Presentan 3 proyectos dirigidos a la juventud Tuxtepecana

-Los programas serán permanentes, y serán para beneficiar a este sector a través de diferentes rubros



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Instituto Municipal de la Juventud Marisol del Pilar Mejía, dio a conocer 3 proyectos que van a impulsar para beneficiar a los jóvenes, algunos que también han sido afectados con la contingencia.



Explicó que los 3 proyectos serán permanentes en este instituto, siendo el primero “Dejando Huellas”, el cual consiste en inculcar los valores en los jóvenes, ya que en algunos casos estos valores se han perdido; por lo tanto recibirán donaciones de ropa y calzado en buen estado y cada 20 días las van a repartir en lugares de escasos recursos, invitando a los jóvenes.



Otro es el de “todos podemos”, que consiste en dar asesorías de inglés en los jóvenes, lo que puede ayudarlos en el ámbito laboral, por lo tanto quien desee tomar estas capacitaciones, podrá inscribirse en la dirección de la juventud, y así recibir las asesorías de manera personal y con todos los protocolos.



El último proyecto, es el de “Impulso Joven” que es para ayudar a la economía de los jóvenes por lo tanto a través de una tarjeta se ofrecerán descuentos en 37 comercios del municipio de Tuxtepec, de diferentes giros.



Para quienes deseen ser parte de estos 3 proyectos, se pide a los jóvenes que acudan al Instituto Municipal de la Juventud, con la finalidad de inscribirse y sobre todo beneficiarse.



Durante la presentación de estos proyectos, estuvieron algunos jóvenes a quienes se les entregaron algunas tarjetas, pero además el cabildo de Tuxtepec y el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario