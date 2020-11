Pobladores de Huitzo evitan construcción de cuartel de la Guardia Nacional

-Argumentan que no tomaron en cuenta a la población y que con esto habrá más violencia en lugar de seguridad



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de San Pablo Huitzo, se manifestaron en rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en esa municipalidad, los inconformes mencionaron que esto habrá más violencia que seguridad, incluso mencionaron que la población no fue tomada en cuenta.



Los pobladores bloquearon el acceso al terreno en dónde se construye el cuartel de la Guardia Nacional, argumentan que para que este proyecto se haya autorizado, debe existir un acuerdo por parte de los habitantes, por esta situación piden que se realice una consulta pública para que se decida si se construye el cuartel o no, pues hay varias familias que se oponen.



Cabe mencionar que hay personas que mencionan que detrás de esta movilización está el ex edil de San Pablo Huitzo Pedro Omar Ruiz y Jorge Avendaño, quien dicen buscará ser candidato a la presidencia municipal, ambos actores políticos afirmaron que apoyarán al pueblo y que respetarán la decisión que tomen.



Por su parte el edil Francisco Ulberto Martínez, comentó que debido a la pandemia no puede llevarse a cabo la consulta pública, sin embargo hizo el llamado a la población para que acudan al palacio municipal y ahí emitan su opinión y voto al respecto.



Finalmente los manifestantes amenazaron con reactivar sus movilizaciones en la región de los valles centrales, en caso de que la construcción del cuartel siga sin realizarse la consulta ciudadana.

