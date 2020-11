Pide Laura Estrada a CONAGUA, dar seguimientos a demandas de los pueblos cercanos a la presa Cerro de Oro

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La diputada local por Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, pidió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dar seguimiento y respuestas a diversas demandas realizadas por las comunidades asentadas alrededor de la presa Cerro de Oro, en el municipio de Tuxtepec.

Entre las principales preocupaciones de los y las ciudadanas, se encuentran la invasión de especies vegetales en el lecho del cauce del río Santo Domingo, que han ocasionado la disminución especies de fauna comestibles hasta en un 70 por ciento.

De acuerdo con la legisladora, esta situación repercute seriamente en la economía de los habitantes de la comunidad que tienen como actividad la pesca. Por esto existe la solicitud de que a la brevedad se puedan abrir las compuertas de la cortina de la presa para “barrer” la maleza nociva.

Asimismo, se pide el mantenimiento de la cortina de la presa, la cual se ve afectada por la existencia de árboles de gran altura y demasiada maleza de más de dos metros de altura en los paramentos seco y húmedo de la cortina.

La representante popular, expuso que la preocupación de los lugareños, es que estas condiciones constituyen un riesgo para la seguridad estructural de la presa y consecuentemente de miles de habitantes de la Cuenca del Papaloapan.

Estrada Mauro dijo que la construcción de la presa en su momento causó estragos y daños irreparables en el ecosistema, la cultura y la vida de los pueblos originarios de la zona, motivo por el que es necesario se atiendan estas peticiones que son justas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario