Pfizer y BioNTech anuncian eficacia del 90% en su vacuna contra el COVID-19

josecardenas.com

La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech reportaron este lunes que los estudios de su vacuna contra el COVID-19 muestran una eficacia superior al 90 por ciento en los participantes sin evidencias previas de infección.

Este nivel de eficacia se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene dos dosis, aunque ambas compañías advirtieron que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto.

Las firmas añadieron que en esta fase tres del estudio no se ha reportado ningún problema de seguridad, por lo que el organismo independiente que supervisa los ensayos ha recomendado recoger información adicional, que será analizada con las autoridades reguladoras.

La fase tres del ensayo comenzó el pasado 27 de julio y ha implicado a 43 mil 538 participantes hasta la fecha, de los que 38 mil 955 recibieron la segunda dosis el pasado 8 de noviembre.

Pfizer y BioNTech continúan acumulando datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y esperan producir 50 millones de dosis este año y mil 300 millones de dosis en 2021.

El presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, aseguró en el comunicado que “hoy es un gran día para la ciencia, y la humanidad” y ha celebrado que con estos resultados se está “un paso más cerca” de proporcionar un avance en la solución de la actual crisis.

Por su parte, el cofundador y consejero delegado de BioNTech, Ugur Sahin, calificó de “victoria para la innovación, la ciencia y el esfuerzo colaborativo global” este avance hacia el final de la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario